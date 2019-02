Fitness fürs Gehirn, Aktivgymnastik, Sitzgymnastik, Klangschalen, Massage- und Wellness-Ideen und gesellige Veranstaltungen sind beliebte Aktivitäten für die Teilnehmenden. Der Eintritt ist frei.

„Besonders wollen wir das soziale Miteinander mit Spaß, Fitness und Erlebnis im neuen Programm miteinander in Einklang bringen“, so Swetlana Stoba, Andreas Erbe und Bernd Ahlers von der Projektleitung. „Wir freuen uns, wenn Interessierte von außen teilnehmen.“

In der Eröffnungsveranstaltung am Mittwoch (13. Februar) um 15.30 Uhr referiert Hilmar Stracke zum Thema „Die Bienen sind nicht nur für den Honig da. Insekten in Not“. „In den letzten 20 Jahren haben wir Menschen es geschafft, die Millionen Jahre alte Evolution erheblich aus den Angeln zu heben. In den letzten 20 Jahren haben wir 80 Prozent unserer Insekten verloren“, wird Stracke zitiert. Sind zu wenige Insekten vorhanden, kann die Pflanze ihre Blüten nicht ausreichend bestäuben, den Fruchtkörper nicht wachsen lassen, unsere Nahrung nicht spenden, der Nachwelt keine neuen Pflanzen mehr schenken. Deshalb brauche die Natur Hilfe. Dabei spielten Gedanken, wie das gehen soll, eine wichtige Rolle.

Den zweiten Vortrag, „Nutzen der Kneipp-Fundamente für den Alltag“ übernimmt Kneipp-Vorsitzender Bernd Ahlers am 10. April (Mittwoch) um 15.30 Uhr. Dabei stehen di Fundamente der Kneipp-Bewegung aus Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilkräutern und Lebensordnung im Mittelpunkt.

Die Angebote zur Bewegung beginnen mit der Fachübungsleiterin Anja Steinacker in Form von Rücken-, Kräftigungs-, Dehn- und Entspannungsübungen am 27. März (Mittwoch). Das nächste folgt am 17. April. Sitzgymnastik ist das Thema von Übungsleiter Dieter Gottschlich. Termine sind am 6. und 20. März, 29. Mai und 19. Juni.

Dazu gibt es eine Reihe von Veranstaltungen „Fitness fürs Gehirn“ mit der Gedächtnistrainerin Claudia Kohlhoff. Die Termine sind: 6. und 13. Februar, 13. März, 3. April, 8. Mai sowie 12. und 19. Juni. Ein Angebot Klangschalen mit Petra Assing findet am 27. Februar, 15. Mai und 3. Juli statt. Wellness-Massage- und Muskelentspannungs-Stunden mit Mechthild Heidenreich finden am 20. Februar, 24. April, 22. Mai und 26. Juni statt.

Bei der Abschlussveranstaltung kommen Bewohner und Gäste am 10. Juli (Mittwoch) in gesellige Stimmung, heißt es in der Programmankündigung.

Weitere Informationen gibt es im Internet, in den auslegten Programmheften oder unter ✆ 02562 7192190.