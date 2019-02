Minister Spahn morgen in Gronau

Gronau -

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist am morgigen Donnerstag Gast bei einer Diskussion zum Thema „Pflege ist mehr als ein Beruf“. Zu der öffentlichen Veranstaltung lädt die CDU um 19.30 Uhr in „Duesmanns Spinnerei“ im Wirtschaftszentrum an der Fabrikstraße 3 ein. Seit 1. Januar werden 13 000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege und jede neue Pflegestelle in Krankenhäusern von der Gesetzlichen Krankenkasse finanziert. Spahns Ziel ist es, den Pflegeberuf so attraktiv zu machen, dass mehr Pflegekräfte in der Pflege bleiben und sich mehr Menschen für diesen Beruf entscheiden.