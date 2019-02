Gronau/Alstätte -

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 7.15 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, einen Aussichtsturm an der Bundesstraße 70 zwischen Alstätte und Gronau beschädigt. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Sie hatten Teile der Holzverkleidung und des Dachs zerstört. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gronau, 02562 9260.