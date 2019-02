So wurden durch das bürgerliche Bündnis Zukunftsvisionen für die Stadt – u. a. die Entwicklung von Gewerbegebieten oder die Baulandentwicklung – an diesem fraktionsübergreifenden Beratungswochenende besprochen. Kritisch gesehen wird, das bereits bestehende Ratsbeschlüsse auf die Umsetzung durch die Verwaltung warten. So sind schon beschlossene Themenfelder – beispielhaft die Sanierungs- und Neubaupläne für das Rathaus – noch einmal intensiv beraten worden.

Den Auftakt zur Klausurtagung machte Katharina Detert vom Touristikservice. Ihr Vortrag zur Weiterentwicklung des Stadtmarketings fand großes Interesse und die Zustimmung der Teilnehmer der drei Fraktionen.

Von der Verwaltungsleitung standen für Fragen zum Haushalt zur Verfügung: Sandra Cichon (Erste Beigeordnete), Jörg Eising (Stadtkämmerer) und – erstmals mit dabei – der neue Stadtbaurat Ralf Groß Holtick. „Wir haben einen sehr guten Austausch miteinander gehabt“, so die Fraktionsvorsitzenden anerkennend an den neuen Baurat gerichtet. Die anstehende Bürgermeisterwahl am 10. März war ebenfalls Gegenstand der Gespräche. So haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit genutzt, um sich mit dem Bürgermeisterkandidaten Rainer Doetkotte ( CDU ) persönlich auszutauschen.

Die Ratsfraktionen von CDU, FDP und UWG werden ihre aktuellen Anträge und Empfehlungen zur inhaltlichen und qualitativen Verbesserung des städtischen Haushaltsbudgets in den einzelnen Fachausschüssen in den nächsten Wochen einbringen, heißt es in einem Bericht.