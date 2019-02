Im Kreis Borken gibt es rund 5000 CDU-Mitglieder. Nur zwei von ihnen sind schon seit 70 Jahren dabei. Einer der beiden ist der 86-jährige Gronauer Alfred Hagemann . Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der erste Vorsitzende des Gronauer CDU-Ortsverbands, Rainer Doetkotte, gratulierten dem Partei-Jubilar am Donnerstag in seinem Elternhaus an der Losserstraße. Das zweite langjährige Mitglied ist der ehemalige Landrat Franz Skorzak.

Wie das denn war, vor 70 Jahren, als er mit 16 Jahren in die Partei eingetreten sei, wollte Jens Spahn gerne wissen. Der damalige Bürgermeister, Franz Kerkhoff, sei in der Stadt unterwegs gewesen. Mit dem Fahrrad habe er Kalender verteilt. Und dabei habe er auch gleich neue Parteimitglieder geworben. „Franz Kerkhoff war ein ehrenwerter Mann. Dem konnte man nichts abschlagen“, erinnert sich Hagemann. Und so seien sein Vater und er gleichzeitig der Partei beigetreten.

Alfred Hagemann, der berufliche Wurzeln im Baugewerbe hat, arbeitete von 1969 bis 1995 im städtischen Bauamt. Er habe sich schon immer für Politik interessiert, erzählt der Jubilar, der auch ein engagiertes Mitglied er Kolpingsfamilie war. Im Rahmen dieses Engagements hat er auch einen Granden der Partei erlebt: Gründungsmitglied Konrad Adenauer. Der war zu einem Diözesantag der Kolpingsfamilie in die Dortmunder Westfalenhalle gekommen. Mit dabei der damalige NRW-Ministerpräsident Karl Arnold. „Da sind die Leute auf die Stühle gestiegen“, erinnert sich Alfred Hagemann schmunzelnd.

Ob er auch mal mit dem Gedanken gespielt habe, die Partei zu verlassen, möchte Jens Spahn von Hagemann wissen. „Nein, nie!“ Er sei von den Parteivertretern immer ganz angetan gewesen. Und ein Austritt am Ende seiner Dienstzeit bei der Stadtverwaltung sei für ihn auch nie in Frage gekommen. Derlei Opportunismus sei seine Sache nicht.

„Du hast die Verbundenheit zur Partei auch immer gelebt, etwa bei den Neujahrsempfängen“, bestätigt Rainer Doetkotte dem Parteifreund Alfred Hagemann. Aktuell, so Doetkotte, würden sich auch wieder mehr junge Leute in der Partei engagieren. Die Junge Union sei wieder erstarkt. Vielleicht gibt es also in 70 Jahren mehr als zwei Jubilare zu feiern.