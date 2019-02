Mit dem Nachtwächter unterwegs in Gronau

Ausflug in die Geschichte Gronau

Gronau -

Begleiten Sie den Nachtwächter am 15. Februar (Freitag) um 18 Uhr oder am 23. März (Samstag) um 19 Uhr bei seinem abendlichen Rundgang durch die Innenstadt von Gronau. Die Gäste erfahren einiges über die Gründung und Geschichte der ehemaligen, über 650 Jahre alten Wasserfeste, verspricht die VHS in einer Ankündigung.