Alle acht Gronauer Grundschulen erhalten künftig dauerhaft eine halbe Stelle für Schulsozialarbeit. Einen entsprechenden Beschluss hat am Mittwochabend der Jugendhilfeausschuss dem Rat der Stadt empfohlen. Die acht Stellen (mit einem Stellenumfang von jeweils 0,5 Vollzeitäquivalent) sollen im Stellenplan 2019 der Stadt geschaffen werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine anteilige Finanzierung von zwei (Vollzeit-)Stellen durch die Bezirksregierung Münster erfolgt. Die beiden andern Stellen (vier halbe Stellen) werden von der Stadt finanziert. Die anteilige Finanzierung der beiden anderen Stellen durch die Bezirksregierung wird durch die Umwandlung von – derzeit aufgrund des Lehrkräftemangels ohnehin nicht zu besetzenden – Lehrerstellen möglich.

Die acht neuen halben Stellen müssen nach Angaben der Verwaltung ausgeschrieben werden. Bisher bereits in der Schulsozialarbeit in Gronau tätige Kräfte können sich auf diese Stellen bewerben, wurde auf Nachfrage von Ausschussmitgliedern deutlich gemacht.

Erste Beigeordnete Sandra Cichon erläuterte dem Ausschuss zuvor, dass es in Verhandlungen mit dem zuständigen Schulrat Siegfried Werner gelungen sei, dieses Modell zu entwickeln, dass an den Gronauer Grundschulen dauerhaft Schulsozialarbeit ermögliche. Bisher gab es Schulsozialarbeit im Grundschulbereich nur an der Linden-, der Eilermark- und der Martin-Luther-Schule. Politik und Verwaltung arbeiteten aber bereits seit geraumer Zeit an einer Ausweitung auf alle Grundschulen.

Aus den Reihen der Ausschussmitglieder gab es für das Engagement der Verwaltung in dieser Frage viel Lob.

Durch die Besetzung der jetzt neu zu schaffenden Sozialarbeiterstellen an den Grundschulen werden Anteile an Schulsozialarbeit (1,5 Stellen Vollzeit) aus dem Bildungs-und-Teilhabe-Förderprogramm (BUT) des Landes frei. Diese Stellenanteile werden anteilig auf weiterführende Schulen (Driland-Kolleg, Werner-von-Siemens-Gymnasium, Euregio-Gesamtschule Epe und Gesamtschule Gronau) verteilt. Das BUT-Landesprogramm ist bis 2020 befristet – danach muss die Stadt für die weiterführenden Schulen neue Lösungen suchen.