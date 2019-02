Nach dem Brand am frühen Mittwochabend in einem Haus auf der Kleine Brookstraße ( WN berichteten) steht die Brandursache noch nicht fest. Klar ist aber inzwischen: Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen und der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.