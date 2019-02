Mörderisch vergnügliche Abende

So geschehen beim bunten Abend, den die Q 2 des Werner-von-Siemens-Gymnasiums am Mittwoch und Donnerstag in der Aula des Gymnasiums aufführte. Wieso musste Franz Küstner-Rensing sterben? Als ermittelnde Beamte sind die beiden Kommissare Sönke van Loh und Luca Topp rasch zur Stelle und nehmen die Zuschauer mit auf eine dreieinhalbstündige Ermittlung, die zu einem bunten Mix aus bezaubernder Musik, dynamischen Tänzen, lustigen Sketchen und (in Punkto Aufnahme verbesserungswürdigen) Video-Clips besteht.

Bunte Abende des Werner-von-Siemens-Gymnasiums 2019 1/87 Mit einem Mix aus bezaubernder Musik, dynamischen Tänzen, lustigen Sketchen und Video-Clips gestaltete die Q2 des Werner-von-Siemens-Gymnasiums jetzt ihre Bunten Abende. Foto: Angelika Hoof

Zunächst verschaffen sich die beiden Beamten einen Überblick über das Verhalten der Gymnasiasten und nehmen dabei vor allem die Sextaner und die Q2-Schüler mit Blick auf Begrüßung, Entschuldigungen, Hausaufgaben, Pünktlichkeit und Klausuren unter die Lupe. Sollten tatsächlich Schüler für den heimtückischen Giftmord verantwortlich zeichnen? Oder gibt es eventuell im Kollegium Rivalitäten, die es im Rahmen einer Lehrer-Challenge zu untersuchen gilt. Nachdem die Ermittler jedoch auch hier keine weiteren Erkenntnisse erlangen, probieren sie es mit den unterschiedlichen Nationalitäten, die an der Schule Tag für Tag ein- und ausgehen. In verschiedenen Sketchen werden dabei Deutsche auf der einen Seiten als ordnungsliebend und freizügig im Umgang mit Verabredungen dargestellt, andererseits aber als spießige Pfennigfuchser. Ausländer hingegen gehen für ihre Freunde durchs Feuer und sind spendabel, werden von den Eltern aber an der kurzen Leine gehalten. Mitunter fliegt da auch schon einmal ein Pantoffel. „Lustig anzusehen, aber nicht unbedingt aufschlussreich für unseren Fall“, bringt es Kommissar Topp auf den Punkt. Er rückt die große Lehrerschar wieder in den Kreis der Hauptverdächtigen, die mit den Mitteilungsheften puren Terror anrichtet und von denen der eine oder andere vielleicht einfach nur scharf auf Küstners Position gewesen sein könnte. Wer letztendlich tatsächlich aus reinem Drang nach Gerechtigkeit den Mord begangen hat, wird an dieser Stelle nicht verraten, da die Q 2 heute erneut zum bunten Abend einlädt.

Mit dem Männerballett, bei dem Sex-Appeal und Erotik der männlichen Abiturienten gefragt ist, hoben sich die Darsteller einen Höhepunkt bis zum Schluss auf. Danach folgte nur noch der Auftritt des großen Schülerchors: Ein emotionaler Auftritt, in dem die Zwölfer mit Songs von Johannes Oerding („Hundert Leben“) und Juli („Geile Zeit“) von den schönen Jahren am WvSG erzählten, ehe sie sich unter tosendem Applaus vom dankbaren Publikum verabschiedeten.