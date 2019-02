Betrunkener wenig kooperativ

Gronau -

Einen alkoholisierten 37-Jährigen trafen Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag neben einem Lkw in Gronau an. Der Wagen war zuvor auf der Auffahrt vom Amtsvennweg zur Bundesstraße B54 von der Fahrbahn abgekommen. Ein Atemalkoholtest wies bei dem Mann aus Ohne auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin; im Führerhaus fanden die Beamten eine Flasche Korn. Der 37-Jährige bestritt gegenüber den Beamten, den Lkw gefahren zu haben. Als es zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus gehen sollte, griff der Betrunkene einen Polizisten an. Den Beamten blieb nichts anderes übrig, als ihn zu fixieren und Handfesseln anzulegen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dem 37-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige, teilte die Polizei am Freitag mit.