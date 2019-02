Unfall auf der Eper Straße

Mit dem Schrecken davon kamen die Beteiligten an einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 15.15 Uhr. Ein Autofahrer hatte von der Eper Straße aus nach rechts auf die Brändströmstraße abbiegen wollen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte zu spät, dass der Vorausfahrende langsamer wurde und fuhr auf. Eine erste Meldung, derzufolge ein Beteiligter verletzt worden sei, bestätigte sich glücklicherweise nicht, so die Polizei. Es blieb bei Sachschaden. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.