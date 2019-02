„Wir arbeiten daran“

Epe -

Der Brandbrief von Martin Dust zeigt Wirkung: Nur kurze Zeit, nachdem der Christdemokrat in einem offenen Brief an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst wegen der immer wieder auftretenden schweren Unfälle auf der B 54 herangetreten war, nutzte der Minister – gleichzeitig Landtagsabgeordnete aus dem benachbarten Wahlkreis – einen Besuchstag in der Region, um vor Ort das Gespräch zu suchen. Dabei unterstützt wurde er von der lokalen Landtagsabgeordneten Heike Wermer.