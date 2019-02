(Ausbildungsbetriebe in Klammern):Lukas Althoff, Alstätte (Karl-Heinz Wegener GmbH & Co. KG Elektroanlagen Ahaus); Christoph Busch, Alstätte (Hemker Elektrotechnik GmbH Ahaus); Faruk-Ercan Güler, Gronau (GA-Elektrotechnik GmbH Gronau); Julian Hoffmann, Heek (Rulle Facility Management GmbH Heek); Dennis Kauling, Heek (Carsten Wessendorf und Michael Kösters Heek);Oguzhan Kayserili, Gronau (Gausling GmbH & Co. KG Heek); Thomas Klein, Alstätte (Tenhagen GmbH Ahaus); Jens König, Gronau (Mannebeck Elektrotechnik GmbH & Co. KG Gronau); Pascal Möllenbeck, Gronau (Kudla Elektrotechnik GmbH Gronau); Marco Olbring, Alstätte (Alfons Schulten GmbH Ahaus);Kevin Pfumfel, Gronau (HD Elektrotechnik GmbH Gronau); Steffen Rengers, Heek (Elektro Kock GmbH & Co. KG Heek); David Schwietering, Heek (Elektro Kock GmbH & Co. KG Heek); Christoph Wichert, Heek (Elanko Medien- und Sicherheitstechnik GmbH Heek).