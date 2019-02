Areal gerodet – 45 Parkplätze fallen weg

Die Bäume sind gefällt – ein Zeichen dafür, dass es bald losgeht mit der Bebauung des Areals an der Zollstraße gegenüber dem Bahnhof hinter der Arbeitsagentur (Foto). Dort sollen Wohnungen entstehen. Somit fallen rund 45 Parkplätze weg. Der Parkplatz direkt am Bahnhof ist meist zu 100 Prozent ausgelastet. Darum will die Stadt Ersatz-Parkraum schaffen, und zwar auf einer städtischen Fläche direkt an der Bahnunterführung/ Kreisverkehr Zollstraße. Anträge, dort Studentenwohnungen zu errichten, liegen zwar vor; die Verwaltung favorisiert allerdings die Parkraumschaffung.