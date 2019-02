Comedy-Abend in der Latüchte

Epe -

Bei den „Mixed Comedy-Shows“ in der Eper Gaststätte Latüchte haben in den vergangenen zwei Jahren mehr als 40 Comedians aus ganz Deutschland das Publikum zum Lachen gebracht. Am 15. Februar folgt die nächste Runde. Organisator und Moderator Oliver Thom wird zusammen mit vier schlagfertigen Comedians gut zwei Stunden für jede Menge Spaß und Lacher sorgen.