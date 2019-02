„Auch als Bürgermeister CDU-Mitglied“

Seine Mitgliedschaft in der CDU will Rainer Doetkotte im Falle seines Wahlsiegs nicht ruhen lassen. „Ich stehe für die Werte der CDU. Über die Parteischiene hat man im Übrigen Möglichkeiten, sich an anderer Stelle für die Stadt einzusetzen“, verwies er auf Kontakte zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Landes-Verkehrsminister Hendrik Wüst, die beide in jüngster Vergangenheit auf seine Einladung hin in Gronau zu Gast waren. Das Amt würde er aber im Sinne aller Bürger und ohne Parteihintergrund führen.