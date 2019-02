Bildervortrag: Faszinierende Fotos aus Island

Feuer und Eis haben Island zu einer Landschaft von atemberaubender Schönheit geformt. Eine Insel mit hochschießenden Geysiren und tiefstürzenden Wasserfällen, mit blauschimmerndem Eis und schwarzen Sandstränden, mit erkalteten Lavaströmen und blubbernden Schlammtöpfen. Eine urwüchsige Natur voller Vielfalt und Kraft, die einer Zeitreise zu den Ursprüngen der Welt gleicht. In einem inspirierenden Bildvortrag wird diese Insel im Atlantischen Ozean lebendig. Pastoralreferentin und Diplom- Geografin Annette Frontzek referiert zu diesem Thema am Mittwoch ( 20. Februar) um 19.30 Uhr in der Familienbildungsstätte an der Laubstiege 15. Der Eintritt ist frei.