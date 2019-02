Biwak für Kinder im Sauerland

Epe -

Ein Biwak für Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren bietet die Messdienerleiterrunde St. Agatha über ein verlängertes Wochenende an. Die Fahrt führt in die Schützenhalle St. Nikolaus im Ort Freienohl im Sauerland. Die Teilnehmer erwartet nach Angaben der Messdienerleiterrunde ein buntes und abwechslungsreiches Programm. So stehen unter anderem verschiedene Rallyes und Abendprogramme auf der Tagesordnung. „Durch Spiel und Spaß wird keine Langeweile aufkommen“, schreiben die Veranstalter.