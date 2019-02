Epe -

Ein Frühstück der besonderen Art erlebten jetzt rund 70 Landfrauen aus Gronau und Epe bei Bösing Am Berge. Das Motto „Auf jeden Pott passt ein Deckel“ hatten alle verstanden und so hatte jede eine Kopfbedeckung dabei. Ob klein, groß, bunt oder ein Schützenhut, alle Arten von Hauben und Hüten wurden gesichtet, heißt es in einer Mitteilung der Landfrauen.