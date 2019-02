Abbrucharbeiten am Pfarrhaus

Der Bagger nagt am Pfarrhaus: Am Mittwoch wurde mit den Abbrucharbeiten am Pastorat von St. Agatha angefangen. Der Rückbau des mehr als 100 Jahren alten Gebäudes wird nach Angaben vor Ort mindestens eine Woche dauern. Danach soll an dieser Stelle ein neues Pfarrhaus mit separatem Verwaltungsgebäude entstehen. „Wir arbeiten gemeinsam mit dem Architekten am endgültigen Entwurf, damit wir bald den Bauantrag stellen können“, teilte Pastor Thorsten Brüggemann mit. Alles Weitere hänge dann von der Bauverwaltung ab.