Jecken sind noch willkommen

Gronau -

Unter dem Motto „Mitten drin statt nur dabei“ startet am 3. März (Karnevalssonntag) wieder der Karnevalsumzug in der Gronauer Innenstadt. Seit Monaten bereitet der Bürgerausschuss Karneval (BAK) dieses karnevalistische Event vor, das seit Jahren zigtausende Besucher aus nah und fern in die Gronauer Innenstadt lockt. Auch in diesem Jahr werden wieder rund zweitausend Akteure aus den verschiedensten karnevalistischen Vereinen und Gruppen aus dem Grenzbezirk erwartet. Bisher sind 62 Einheiten für den Umzug gemeldet worden.