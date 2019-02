Mit Auto in Juwelierladen gefahren

Losser -

Als Einbruchwerkzeug diente ein Auto: Mit einem Kleintransporter sind Unbekannte gegen 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag in ein Juweliergeschäft an der Martinistraat in Losser gefahren. Dabei ist hoher Sachschaden an dem Gebäude entstanden. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Täter Beute gemacht haben. Medienberichten zufolge sucht die Polizei mehrere Männer, die nach dem Vorfall auf Motorrollern geflüchtet sein sollen.