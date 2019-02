Türen standen offen und der Schlüssel steckte

Die Beobachtungsklappe der Zellentür war nicht richtig verschlossen und der Schlüssel steckte im Türschloss – diese Chance zur Flucht ließ sich ein 48-jähriger Festgenommener nicht entgehen. Er floh aus dem Gewahrsam der Gronauer Polizeiwache. Ein Bericht, den NRW-Innenminister Herbert Reul an die Mitglieder des Innenausschusses gesendet hat, schildert die Details. Die SPD-Landtagsfraktion hatte um Aufklärung gebeten.

Wie berichtet , war der 48-Jährige am 22. Januar nach einer Verfolgung auf der Bundesstraße 54 in Gronau festgenommen worden. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Er wurde auf der Polizeiwache Gronau in eine Zelle gesperrt. Am nächsten Morgen gegen 5.15 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter, dass der Mann aus der Wache abhaute. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Suchhund und ein Hubschrauber eingesetzt wurden, blieben erfolglos.

Videoüberwachung nicht vorhanden

Die Polizei Münster übernahm die Ermittlungen. Der für die Verwahrung und Kontrolle des Festgenommenen zuständige Beamte räumte dabei ein, dass die Beobachtungsklappe der Zellentür vermutlich nicht richtig verschlossen war und der Schlüssel von außen steckte. Anscheinend konnte der 48-Jährige durch die nicht oder nicht richtig geschlossene Beobachtungsklappe greifen und auf den Türschlüssel und die beiden oberhalb des Schlüssels befindlichen Sicherungen (ein Schubriegel und eine Türkette) zugreifen. Die untere Türsicherung (ebenfalls ein Schubriegel) war offenbar nicht richtig verriegelt. Der Mann konnte somit die Zellentür öffnen und den nicht verschlossenen Schleusen- und Sicherheitsbereich in Richtung Haupteingang der Wache verlassen.

Die Tür des Zellentrakts in den Sicherheitsbereich stand vorschriftswidrig ebenso offen wie die Tür vom Sicherheitsbereich in den Hausflur zum Haupteingang, heißt es in dem Bericht. Vom Platz des Wachdienstführers ist der Zellentrakt nicht einsehbar. Eine Videoüberwachung für den gesamten Gewahrsamsbereich ist nicht vorhanden.

Disziplinarverfahren derzeit ausgesetzt

Die Flucht wurde per Zufall durch einen weiteren Beamten der Polizeiwache beobachtet. Dieser erkannte den Flüchtenden, der die Wache in geduckter Haltung durch den Haupteingang verließ. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Polizei Münster nahm auch Ermittlungen wegen Verdachts der Gefangenenbefreiung und Strafvereitelung im Amt auf. Die Staatsanwaltschaft sieht aber – bei fehlendem Vorsatz – keinen strafrechtlichen Anfangsverdacht gegenüber dem betroffenen Polizeibeamten. Ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten ist eingeleitet, allerdings derzeit ausgesetzt, da das Strafverfahren aufgrund ausstehender Ermittlungsergebnisse formal noch nicht beendet ist.

Die Kreispolizeibehörde Borken bereitet den Einsatz umfassend nach, heißt es in dem Bericht. Die Erkenntnisse würden im Rahmen anstehender Dienstunterrichte thematisiert und die Beamtinnen und Beamten ausführlich sensibilisiert. Die Erkenntnisse würden darüber hinaus in die ohnehin aufgrund der Veränderungen der Polizeigewahrsamsordnung vorgesehene Überarbeitung der Dienstanweisung eingebracht.