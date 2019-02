Der Gottesdienst liefert dazu biblische Impulse, und Frauen teilen ihre guten und schwierigen Lebensgeschichten miteinander. Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus vom Gastgeber, der Menschen zu seinem Festmahl einlädt – aber jeder hat eine Ausrede.

Die WGT-Bewegung heißt jede und jeden willkommen! Ein spürbares Zeichen dafür wird auch mit der Kollekte gesetzt, die Frauen- und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt fördert. In Slowenien wird die Organisation Kljuc (Schlüssel) unterstützt. Sie ist eine Anlaufstelle für Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind und Wege aus der Zwangsprostitution suchen.

Frauen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten), der evangelische Freikirche am Olympiaweg (Gemeinde Gottes), der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden und der syrisch-aramäisch-orthodoxe Kirche laden Frauen und Männer ein zum gemeinsamen Gottesdienst am 1. März um 19 Uhr in der Kirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Eschenstraße 1-5.

Anschließend wird es Zeit für Begegnungen geben, dazu werden Tee und Gebäck angeboten