„Werden und Vergehen“ lautete das Thema des ersten Tages, an dem die Grundschüler mit Hilfe von Biografie-Kollagen entdeckten, wann und wie sich Menschen verändern. Um „Krankheit und Leid“ ging es am Dienstag, als mit Johannes Sieweke ein ehemals praktizierender Arzt Fragen wie „Was ist Aids? Wie kann man sich gegen Krankheiten schützen? Wie lange muss man lernen, bis man Arzt ist?“ beantwortete. Den schwierigsten Tag erlebten die Schüler und Schülerinnen am Mittwoch, als das Thema „Sterben und Tod“ behandelt wurde. Im Film von „Willi will´s wissen“ erfuhren sie alles Wissenswerte rund um Beerdigungen. „Das ist generell ein emotionales Thema, bei dem wir den Kindern immer viel Trost spenden müssen. Anschließend konnten sie selbst zeichnerisch ihre Vorstellungen vom Jenseits zum Ausdruck bringen“, erläuterte Marita Wilken . Am Donnerstag erfuhren die Viertklässler beim Thema „Traurig sein“, dass dort, wo etwas vergeht, auch etwas Neues entstehen kann, das einem Halt gibt. Mit einem Frühstück mit den Eltern und selbst verfasten Trostbriefen endet die Projektwoche heute für die Overbergschüler.

„Wir sind zwar keine Therapeuten, können aber durch unsere Arbeit bei den Kindern Dinge lösen, die sie vielleicht belasten oder beschäftigen“, erklärte Marita Wilken, die das Projekt zusammen mit Gaby Rupprecht organisatorisch betreute.