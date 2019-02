Heißer Schlagabtausch

„Ja“ sagten die zwei Schülerinnen der Pro-Seite. Der Verkehr fließe besser und der CO-Ausstoß sei geringer. „Nein“ entgegneten die Kontra-Seite, denn die schnelle Fortbewegung werde eingeschränkt. Es gebe ohnehin schon flexible Steuerungsmöglichkeiten des Verkehrs auf Autobahnen wie Signalbrücken.

Mit zahlreichen Argumenten vertraten die vier Finalisten Katja Schaffner (9d), Samantha Schlief (9d), Catharin Hu (8b) und Lennart Sossalla (9d) ihre jeweilige Position beim erstmalig am Werner-von-Siemens-Gymnasium durchgeführten Schulwettbewerb. In hitzigen Debatten, bei denen jeweils vier Schülerinnen und Schüler miteinander debattierten, bewiesen sie, dass sie sich im Vorfeld intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hatten. Fair und respektvoll und mit vollem Einsatz versuchten alle Teilnehmer, die aus drei Projektlehrern bestehende Jury und ihre Mitstreiter von ihrem jeweiligen Standpunkt zu überzeugen.

Am Vortag hatten sich die vier Finalisten in der Qualifikationsrunde gegen zahlreiche weitere Debattierer der achten und neunten Klassen durchgesetzt. Dabei wurde über die Frage debattiert, ob in der Europäischen Union die Zeitumstellung beendet werden soll. Die Teilnehmer zeigten, was sie in mehreren Workshops, die von der Projektlehrkraft Sandra Koppelberg durchgeführt wurden, gelernt hatten. Sie stellten unter Beweis, dass sie die Debattenstruktur von „Jugend debattiert“ verinnerlicht haben und ihre Standpunkte sachlich darlegen können. Auch die ein oder anderen Tricks und Kniffe des Debattierens wurden umgesetzt.

„Es hat großen Spaß gemacht, das Projekt an unserer Schule durchzuführen und die Schüler für die Debatten fit zu machen“, erklärte Sandra Koppelberg. „Bei ,Jugend debattiert‘ geht es um viel mehr als nur um stichhaltiges Argumentieren. Das Projekt trägt maßgeblich zur Meinungsbildung und Persönlichkeitsentwicklung bei und fördert außerdem die sprachliche und politische Bildung: Die Teilnehmer lernen, genau zuzuhören und aufeinander einzugehen. Außerdem verbessern sie ihre Ausdrucks- und Gesprächsfähigkeit, stärken ihre Überzeugungskraft und erweitern Sachkenntnisse zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft.“

Der Wettbewerb findet zunächst auf Schul-, Regional-, und Landesebene statt. Beim Bundesfinale treffen die besten Teilnehmer aus Deutschland in Berlin aufeinander. Ab der Regionalebene erhalten Siegerinnen und Sieger als Preise mehrtägige Seminare bei Trainern, die sie auf die jeweils nächste Wettbewerbsebene vorbereiten. Eine Debatte dauert 24 Minuten. Jeder Redner erhält zunächst zwei Minuten ungestörte Redezeit, in der er seine Position darlegt. Es folgen zwölf Minuten freie Aussprache gefolgt von einem Schlusswort, für das jedem Teilnehmer eine Minute zur Verfügung steht. Bewertet werden die Kriterien Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. In der Finaldebatte des Schulwettbewerbs setzten sich Samantha Schlief und Lennart Sossalla durch, die sich für den Wettbewerb der Region Münster qualifizierten.