Nicht alles steht im Programmheft

Die Fotoausstellung „Kulturelle Vielfalt – was im Orient auf dem Spiel steht“ von Katharina Eglau ist noch bis Mitte März zu sehen. Am 17. März (Sonntag) wird dann die Erlebnisausstellung „Die Bibel #(er)leben“ der Jugendseelsorgekonferenz Dorsten eröffnet, die schon auf dem Katholikentag in Münster zu sehen war.