Pläne dafür gibt es schon längere Zeit – allerdings würde deren Umsetzung nicht von der Bezirksregierung gefördert. Die aktuellen Richtlinien sehen einen Zuschuss angesichts des zu geringen Verkehrsaufkommens (1300 Kfz pro Tag) nicht vor.

Zwar gibt es auch Planungen, den Alfertring zwischen Nienborger Straße und Drostenwoort auszubauen (und dabei gleichzeitig einen Rad- und Gehweg zu errichten) – doch so lange wollen die Politiker nicht warten. Zumal sich im Bereich der Dinkelwiesen ein geeigneter Grundstück­streifen im Besitz der Stadt befindet. Dort soll in einem ersten Schritt möglichst kostengünstig ein Weg mit einer wassergebundenen Decke erstellt werden, regte Böcker an. Für die Querung der Dinkel und der Umflut sollten kleine Holzbrücken wie am Dinkelpatt errichtet werden. Er beantragte, für das Vorhaben eine Vorlage einschließlich Kostenabschätzung erstellen zu lassen.

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.