Debatte ohne Tiefschläge

Wann hat zuletzt ein politisches Thema in Gronau und Epe 500 Menschen auf einmal mobilisiert? Der große Zulauf zeigt: Wenn Politik ein Gesicht bekommt, steigt das Interesse bei den Wählern. In die Person der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters projizieren die Wähler Erwartungen und Hoffnungen. Sie/er ist die Personifikation des Erfolgs oder Misserfolgs des gesamten Rats und der Verwaltung.

Sonja Jürgens hat dadurch den schwersten Stand bei der derzeitigen Debatte. Denn die Wahl ist gleichzeitig eine Abstimmung über ihre bisherige Amtszeit. Ihr Amtsbonus ist ihre große Bekanntheit; ihr Amtsmalus, dass vermeintliche oder tatsächliche Fehler und Misserfolge ihr persönlich angekartet werden. Um möglichen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, nutzte sie am Montag ihr Anfangsstatement für eine Erfolgsauflistung: vom Hertie-Erwerb und -Abriss über die Sanierung des Rockmuseums, den Bau von Schulen und Kitas bis zum Schuldenabbau. Allerdings wird sie auch für den (gefühlten) Stillstand in der Innenstadtentwicklung, für Leerstand in den Ortskernen, für unebene Radwege und Bürgersteige und für schleppende Unternehmensansiedlungen verantwortlich gemacht. Ob zu Recht oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.

Auch Rainer Doetkotte, als Mitglied der CDU-Ratsfraktion einer der wichtigen Entscheider im Rat, muss sich an Ergebnissen messen lassen. Er kann kaum die Amtsinhaberin kritisieren, ohne dass ein Teil der Kritik auf ihn als Mitglied der politischen Gestaltungsmehrheit zurückfiele.

Die Debatte zwischen den beiden fiel am Montagabend daher recht zahm aus. Zumal sich die beiden grundsätzlich nicht unsympathisch finden. Sie ähneln sich vom Typ her sogar: auf Menschen zugehend, empathisch, grundsätzlich sozial eingestellt (wenn auch mit unterschiedlichen Ansatzpunkten). Verbale Schärfe liegt ihnen nicht.

Der Dritte im Bunde, Christoph Leuders , hat eine ganz andere Ausgangsposition: Unbeleckt von einer politischen Vergangenheit, hat er nichts zu verlieren. Mit frischem Blick auf die Probleme der Stadt sammelte der beredte Jungpolitiker Punkte. Er zeigte keine Blöße, trat selbstsicher, aber nicht überheblich auf, hatte zu jedem angesprochenen Thema eine Meinung: Das zeugt davon, dass er sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Materie auseinandergesetzt hat. Respekt!

Sein jugendlicher Blick auf existierende Probleme in der Stadt könnte durchaus auch erfahrenen Politikern die Augen öffnen. Etliche seiner Vorschläge sind es wert, weitergedacht zu werden. Kurz: Ich halte Leuders für ein politisches Talent. Außerdem schafft er es offenbar, seine Altersgenossen für Lokalpolitik zu interessieren. Der hohe Anteil an jungen Besuchern bei der Podiumsdiskussion war nicht nur den Jugendorganisationen der im Rat vertretenen Parteien zu verdanken, sondern auch Leuders’ Anhängern.

Doch Leuders’ jugendlicher Überschwang könnte schnell an den Klippen der politischen Realität zerschellen. Die Mühen des politischen Alltags, die oft trockene, zeitraubende Arbeit in den Gremien der Lokalpolitik, kennt der junge Kandidat nicht. Hat er das Zeug, die Fallstricke in Politik und Verwaltung zu umgehen? Ist nicht doch Erfahrung in politischen Gremien erforderlich, um das Bürgermeisteramt auszufüllen?

Die Diskussion bot eine gute Möglichkeit, sich einen Eindruck von der Fitness der drei Kandidaten zu machen. Ein eindeutiger Sieger war am Montag aber nicht auszumachen. Keiner der drei ging argumentativ zu Boden, keiner verließ den Ring mit blutiger Nase. Was auch daran lag, dass sich niemand so richtig aus der Deckung traute. Tiefschläge wurden erst recht nicht ausgeteilt. Bei der Wertung führen die nämlich automatisch zum Punktabzug . . .

Der Wahlkampf ist noch längst nicht entschieden. Das Forum trug sicherlich zur politischen Meinungsbildung der Anwesenden bei; die Kandidaten werden die verbleibenden drei Wochen aber zu weiteren Diskussionsrunden und zu persönlichen Gesprächen nutzen. Auch die jeweiligen Unterstützer werden ihren Einfluss geltend machen.

Wer gewinnt? Ich wage keine Prognose zum Wahlausgang. Die drei Kandidaten sorgen aber dafür, dass Lokalpolitik momentan stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Das halte ich für wichtig, denn Politik lebt von der Teilhabe der Bürger. Insofern dürften wir uns momentan allesamt ein bischen als Wahlsieger fühlen.