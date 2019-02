Schwarze Socken und Hamburger Humor

Gleich zwei Grüppchen sind getrennt voneinander aus Eggerode angereist. Einige Besucher kommen aus Heek, die meisten Anwesenden im Saal der Latüchte sind aber natürlich Eperaner. Irgendwo versteckt haben sich auch der ein oder andere Gronauer, aber die melden sich eher verhalten auf die Nachfragen von Oliver Thom , dem Organisator der Mixed-Comedy-Show.

Das Konzept des Steinfurters, den Kneipenabend im Münsterland durch wechselnde Stand-up-Comedians aufzuwerten, scheint aufzugehen. Die Latüchte ist bis auf zwei Sitzplätze direkt vorn am Künstlermikrofon gefüllt. Thom versucht zwar noch sein Bestes, um auch diese Plätze zu besetzen, aber auch diejenigen, die zu spät sind, stehen lieber, als sich so gefährlich nah an die Bühne heranzuwagen. Droht einem da doch oft, unfreiwillig Teil der Abendunterhaltung zu werden.

Am Freitag hält sich diese Gefahr allerdings in engen Grenzen. Oliver Thom beteuert, die Mixed Comedy Show ist kein Mitmach-Theater. Nicht, weil die Künstler nicht auf das Publikum eingehen würden, Zwischenrufe werden von allen vier Künstlern gerne aufgenommen und ins Programm eingebaut, aber auch sonst kommen diese auch ganz gut alleine „vonne Worte“. Thom sondiert noch schnell die Stimmung: „Ich hab noch zwei Witze dabei, wollt ihr lieber den derben oder. . .“ Die Alternative geht im Johlen der Saalgäste unter und so wissen die nachfolgenden Künstler schon mal, womit Epe heute Abend glücklich zu machen ist.

Den Anfang macht Thorsten Schlosser aus Köln. Er ist Grafiker, schwul und spezialisiert auf dramatische Rants und Hochzeitsplanung. Der „derzeit unberechenbarste aller Kölner Kabarettisten“ schimpft sich durch sein Themenspektrum, sammelt noch ein bisschen Mitleid – weil krank, aber trotzdem da – und verlässt das Mikrofon unter tosendem Applaus.

Zwischen den Künstlern tritt immer wieder kurz Oliver Thom ans Mikrofon, übernimmt die organisatorische Verantwortung und ist schnell die gute Seele des Abends. Er wandert von Tisch zu Tisch, mit dem Mann im Bayernschal ist er sofort „per Du“ und das nicht nur, weil er den Saal zuverlässig mit Zwischenständen des parallel stattfindenden Bayernspiels versorgt.

Als zweite Künstlerin des Abends übernimmt Katharina Schmidt das Mikrofon und spricht eher die kontemporären Themen an: Handy, Google , Tinder. Nicht unbedingt ein Selbstläufer in der Latüchte, aber Katharina Schmidt versteht es, auf das Publikum einzugehen und hat noch einige Asse im Ärmel. Als sie ein handbeschriebenes DIN-A-4-Blatt auseinanderfaltet schaltet der Herrentisch vorne rechts ganz schnell und erklärt die Situation: „Dat is Poetry!“ Und richtig, in bester Slam-Manier hechelt die Schmidt nun einen Text herunter, gewinnt die Latüchte aber schlussendlich mit ihrer Performance zur „schwarzen, rechten Socke“. Mit ihrer Ukulele beweist sie schließlich auch noch musikalisches Talent, nur der Schlusschorus „Du hast mich am A. . . , Google.“ der trifft in Epe noch auf letzte Offline-Mohikaner, die versichernd den Kopf schütteln: „Mich nicht“.

Nach einer kurzen Pause muss sich Marko Holtwick allerdings sehr mühen, die Gunst des Latüchte-Publikums wieder einzufangen. Seine Avancen verlaufen leider zu oft in Verhasplern oder einfach den falschen Themen. Sei´s drum – Oliver Thom fängt die Situation ein, und als er Bastian Block aus Hamburg auf die Bühne holt, fährt der den Abend mit wehenden Fahnen nach Hause.

Der 43 jährige, unrasierte, glatzköpfige Brillenträger, dessen Bierbäuchlein von einem schwarzen, verwaschenen T-Shirt umspielt wird, haut noch mal so richtig auf die Sahne und unterhält überraschenderweise mit hervorragender Bühnenpräsenz und den wohl derbsten Zoten des Abends den Saal.

Der Latüchte-Saal kocht, die Mixed Comedy Show ist ein voller Erfolg. Und wer sich gerne in kleinen, bis mittleren Gruppen zum Stammtisch trifft, kann sich diese Veranstaltung beruhigt als Alternative auf den Plan schreiben.