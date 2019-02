Mit Felix Linke und Jendrik von Eicken wurden am Sonntag zwei neue Presbyter in ihre Arbeit für die Evangelische Kirchengemeinde Gronau eingeführt. Begleitet wurden die beiden jungen Männer dabei vom Gebet der Gemeinde, dem Segen Gottes, den anderen Presbyteriumsmitgliedern, Familien und Freunden. Zugleich wurde Presbyterin Michelle Oing aus ihrem Presbyteramt verabschiedet, weil sie berufsbedingt im Augenblick wenig Zeit für ein zeitintensives Ehrenamt hat. Musikalisch wurde der Gottesdienst am Sonntag von Neu-Presbyter Felix Linke und von Helmut Leuders gestaltet, inhaltlich von Pfarrer Uwe Riese.