Die erfolgreichen Prüflinge aus dem WN-Verbreitungsgebiet Folgende Prüflinge (in Klammern die Namen der Ausbildungsbetriebe) aus dem Verbreitungsgebiet der WN Gronau wurden am Freitag im Rahmen der Lossprechungsfeierder Innung für Land- und Baumaschinentechnik Westmünsterland in Coesfelf geehrt.Sommer 2018 Land- und Baumaschinenmechatroniker: Sebastian Effsing, Ahaus, (Josef Greving e.K. Inh. Henrika Werlemann-Greving Ahaus); Christoph Kahler, Wessum, (Agravis Technik Münsterland-Ems GmbH, Ahaus).Winter 2018/2019 Land- und Baumaschinenmechatroniker: Jannik Detert, Epe, (Agravis Technik BvL GmbH, Gronau); Lukas Dünne, Graes, (Agravis Technik Münsterland-Ems GmbH, Ahaus);Philipp Gausling, Heek, (Staplertechnik Münsterland GmbH, Legden);Felix Hemker, Ahaus, (Josef Greving e. K. Inh. Henrika Werlemann-Greving, Ahaus); Leon Schepers, Nienborg, (D. Lankhorst & Co. GmbH, Betriebsstätte Rosendahl, Neuenhaus). ...

„Botschafter des Handwerks“, nannte Stefan Ester von der Innung für Land- und Baumaschinentechnik Westmünsterland die insgesamt 39 Absolventen der Ausbildungsjahre 2018/2019. Der Schulleiter des Pictorius Berufskollegs, Klaus Schneider, erinnerte kurz an die Historie der Lossprechung und die damit verknüpfte Verantwortung jedes Gesellen. Verantwortung – ein Punkt den Dr. Michael Oelck in seiner Festansprache aufgriff und die Junggesellen „als starke Typen für unsere Zukunft“ lobte. „Kaufen Sie von Ihrem ersten Gehalt der Mutter oder der Freundin einen Blumenstrauß – ohne sie wären Sie nicht durch die Prüfung gekommen“, erntete der Hauptgeschäftsführer des Landbautechnik-Bundesverbandes Applaus der Gäste für diese Idee. Er fand in seiner Festrede aber auch mahnenden Worte in Richtung Digitalisierung im ländlichen Raum. Das moderne 5 G-Netz müsse auch in dieser Region, die mit rund 44 000 Mitarbeitern in der Innung eine riesige Jobmaschinerie darstelle, etabliert werden.

Jahrgangsbester ist Christoph Kahler aus Wessum (Agravis Technik Münsterland-Ems GmbH Wessum). Den zweiten Platz erzielte Benedikt Fleige aus Dülmen (Heinrich Kersen Landtechnik und Metallbau GmbH Dülmen) und den dritten Platz belegte Sebastian Effsing aus Wüllen ( Josef Greving e.K., Inh. Henrika Werlemann-Greving in Wüllen.