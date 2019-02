„Steilspirale sieht schon spektakulär aus“

Epe/Heek -

Nein: Er war es nicht, der am Sonntag die Suchaktion in Heek ausgelöst hat. Ralf Kötter aus Epe ist begeisterter Paraglider. „Doch am Sonntag um viertel nach elf war ich in der Kirche“, sagt er. „Dafür habe ich Zeugen.“ Etwa zu diesem Zeitpunkt hatten sich Zeugen in Heek gemeldet, dass sich ein Kleinflugzeug oder ein Paraglider sehr schnell dem Erdboden genähert habe. Sie hatten einen Absturz befürchtet. Rettungskräfte starteten daraufhin im Grenzbereich Heek/Schöppingen/Legden eine Suchaktion nach dem möglichen Opfer. Die Suche blieb ohne Ergebnis. Es gab keinen Hinweis auf einen Absturz, bestätigte die Polizei am Montag.