Vom Antrag bis zum Ausweis

Gronau -

Ein offener Info-Abend zum Thema Grad der Behinderung (GdB) findet am 7. März (Donnerstag) um 19 Uhr in der Tagesklinik des Ev. Lukas-Krankenhauses Gronau statt. Vielfach werden in der Selbsthilfe die Fragen gestellt: Was bedeutet eigentlich der „Grad der Behinderung“ (GdB) und wie wird er eigentlich ermittelt? Ab welchem Grad der Behinderung gilt man als schwerbehindert? Was hat das für Vorteile oder etwa gar Nachteile?