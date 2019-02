Die Bande, zu der das Quartett gehört, war im Herbst aufgeflogen. Damals war es der niederländischen Polizei gelungen, den chiffrierten Nachrichtenverkehr zwischen den Bandenmitgliedern zu entschlüsseln. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, im großen Stil Drogenhandel betrieben zu haben. So sollen sie Amphetamine und andere Drogen in Schrottautos versteckt haben, die per Autotransporter über die Grenze transportiert wurden. Von dort wurden die Drogen per Post weitergeschickt. Die vier Verdächtigen operierten von Enschede aus, wo sie Bestellungen über das sogenannte Dark­net in Empfang nahmen. Bezahlt wurde mit Bitcoins. Im Herbst waren in Emmen und Roermond über 100 Kilo synthetische Drogen sichergestellt worden. Die Polizei beschlagnahmte zudem fünf Autos und teuren Schmuck.

Chef der Bande soll Simo D. sein. Gegen ihn wird auch wegen anderer Delikte, u.a. wegen Mordversuchs, in den Niederlanden, ermittelt. Derzeit sitzt er in Haft in einem deutschen Gefängnis.