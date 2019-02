Drei Varianten auf dem Prüfstand

Die Kosten für eine Sanierung unter Berücksichtigung von Drio II und III waren bereits im Dezember Thema im Bauausschuss. Damals gab die Verwaltung die Kosten dafür mit rund 6,68 Millionen Euro an. Bezogen auf die nach Umbau und Sanierung verbleibenden 108 Einstellplätze errechneten sich Kosten von rund 62 000 Euro pro Stellplatz. Bei dieser Kostenschätzung geht die Stadt davon aus, dass die sogenannte schwarze Wanne (Abdichtung des Baukörpers zum Untergrund) dicht ist.

Hintergrund dieser Variante ist folgende: Die Drio-Objekte – vor allem der Baukörper Drio III, der unter der Tiefgarage gegründet und mitten in der Tiefgarage errichtet werden müsste – hätte bei der Realisierung massive Eingriffe in die Bausubstanz der Tiefgarage zur Folge ( WN berichteten).

Für eine reine Sanierung der Tiefgarage ohne Drio II und III errechnete die Verwaltung Kosten von 6,03 Millionen Euro. Neben der Sanierung ist in dem Betrag auch der Bau eines zusätzlichen Fluchttreppenhauses enthalten, das nach dem Wegfall der Fluchtwege im Bereich der Hertie-Tiefgarage erforderlich wird. Bleiben würden dann 184 Stellplätze, die Kosten pro Stellplatz betragen bei dieser Variante 32 772 Euro.

Variante 3 schließlich geht von einem Rückbau der Tiefgarage und einem Verfüllen des Bauloches aus. Die Kosten dafür gibt die Verwaltung mit 2,65 Millionen Euro an. Allerdings sind in dieser Berechnung nicht die Kosten enthalten, die sich durch Auswirkungen des Abbruchs auf die Nachbarbebauung (Immobilien rund um den Schumacher-Platz) im Untergrund ergeben könnten. Schon beim Hertie-Abbruch hat sich gezeigt, dass seinerzeit beim Bau des Gebäudes wegen der schlechten Tragfähigkeit des Bodens umfangreiche Gründungsmaßnahmen ergriffen wurden. Ähnliches könnte sich auch für den Bereich der Tiefgarage ergeben. Vor einem Abbruch müssten, so die Verwaltung, zur Abschätzung der Risiken und Kosten weitere Untersuchungen erfolgen.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Stilllegung der Tiefgarage hat die Stadt auch untersucht, welche Kosten für die Schaffung von Ersatzparkflächen in Form von Parkpaletten oder oberirdischen Parkhäusern entstehen würden.

Im Bereich des Parkplatzes am Hörsterweg wäre demnach die Schaffung von bis zu 459 Parkplätzen möglich, Abzüglich der dort derzeit vorhandenen 166 Plätze ergäben sich 293 neue Stellplätze. Die Verwaltung: „Setzt man die Kosten analog zur Kostenschätzung des geplanten Parkhauses auf dem ehemaligen Schlossplatz mit rund 25 000 Euro pro Stellplatz an, liegen die Gesamtkosten bei rund 11 465 000 Euro. Auch im Bereich des Bahnhofs ließen sich insgesamt 150 Parkplätze realisieren. Abzüglich der vorhandenen 64 Stellflächen wären dort 86 neue Plätze zu schaffen. Die Kostenschätzung hierfür – ebenfalls analog zu den Kosten des Parkhauses am Schlossplatz – gibt die Verwaltung mit 3,75 Millionen Euro an.

Eine Untersuchung zu einem Parkhaus am Standort des Rathauses ist nach einer ersten Einschätzung der Fachverwaltung verkehrstechnisch nicht möglich. Begründung: „Die Anbindung liegt zu nahe am Verkehrsknotenpunkt Hermann-Ehlers-Straße/Eper Straße, der sich bereits heute an der Kapazitätsgrenze befindet.“