Stadtjugendring macht Politik

Gronau -

Der Stadtjugendring und das Jugendschülerparlament als Mitbestimmungsorgane und Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen in der Stadt laden am Freitag (22. Februar) zu 19 Uhr ins Jugendzentrum St. Josef an der Kaiserstiege zur Vollversammlung ein. Auf der Tagesordnung steht der Dank an die Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit in Gronau und Epe. Zum Ende der Sitzung wird es einen kleinen Dankeschön-Imbiss und die Einmalzahlung an die Vereine, Verbände und Organisationen geben. Dazu sind die Meldelisten erforderlich.