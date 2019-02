gRONAU/ePE -

Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Epe: Als sie am Montag gegen 10 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, fand sie daran einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro vor. Der blaue Ford Fiesta hatte ab 9.30 Uhr am Amtsweg gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Einen Schaden in Höhe von circa 2500 Euro hat ein Unbekannter am Montag in Gronau hinterlassen. Der beschädigte