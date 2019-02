Gronau/Ochtrup/STeinfurt -

Wiewohl der Richter am Amtsgericht Steinfurt am Dienstagmorgen einen 31-Jährigen Gronauer wegen schweren Diebstahls im Ochtruper Pius-Hospital zu zwölf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt hatte, lobte er die Entscheidung des Medikamentenabhängigen, sich zwischenzeitlich in eine mehrmonatige stationäre Therapie begeben zu haben.