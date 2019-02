Die „Generation 60 plus“ ist sehr einkaufserfahren, doch stellt sich oft die Frage, welchen Informationen man vertrauen kann. Häufig müssen unter (Zeit-)Druck Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel über individuelle und selbst zu bezahlende Gesundheitsleistungen, Medikamentenwahl, Bezugsquelle des Medikaments oder zur 24-Stunden-Pflege. Wer als Partner am Gesundheitsmarkt teilnehmen will, muss seine Rechte kennen und beispielsweise die angebotenen Dienstleistungen hinsichtlich Qualität und Preis hinterfragen können, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Der mündige Gesundheitskunde steht daher im Mittelpunkt der vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfallen geförderten Veranstaltung. Von 9.15 bis 13.15 Uhr werden im Forum des Wirtschaftszentrums an der Fabrikstraße drei Experten – unter anderem der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen – mit den Teilnehmern diskutieren. Dabei geht es um folgende Themen:

► Selbstbewusster Patient: Meine Rechte beim Arzt und im Krankenhaus (inklusive Entlassmanagement);

► Mündiger Kunde: Mit Individuellen Gesundheitsleistungen sinnvoll umgehen;

► Krank zuhause: 24-Stunden-Pflege und haushaltsnahe Dienstleistungen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, für einen Imbiss ist gesorgt. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich bei Edith Brefeld, ✆ 02562 12477 oder per E-Mail unter: info@seniorenbeirat-gronau.de.