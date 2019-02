Das Gesetz ist so neu nicht, aber die Übergangsfristen, die im „NotSanG“, dem am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Notfallsanitätergesetz geregelt wurden, lassen die Diskussion um die Neuregelung der Ausbildungen für Mitarbeiter von Rettungsdiensten neu aufflammen. Bis 2020 können sich bisherige Rettungsassistenten nachqualifizieren lassen. Spätestens ab 2027 müssen in NRW auf den Rettungswagen Notfallsanitäter (NFS) eingesetzt werden. Ab 2020 ist die dreijährige NFS-Berufsausbildung nur noch als Vollzeitausbildung möglich.