„Bamboo“ wäre zurzeit illegal

Ausgewiesen werden im Plan heute ein FOC , Parkflächen und Nutzungsarten für Turbinenhalle (Rockmuseum) und Dinkellager. Rat und Verwaltung sollten sich vor dem Hintergrund der längst aufgegebenen FOC-Pläne „endlich entschließen, welche neue Plankonzeption in Zukunft für das Inselparkgelände gelten soll“, fordert FDP-Fraktionschef Erich Schwartze in einem Antrag an den Rat. „Das Inselparkgelände hat die besten Voraussetzungen, der Gronauer Innenstadt ein attraktives und unverwechselbares Gepräge zu geben, womit sie sich gegen konkurrierende Nachbarkommunen wieder behaupten kann“, macht der Liberale deutlich, dass die Stadt ein Alleinstellungsmerkmal braucht. Schwartze ist überzeugt: „Nicht die Verkaufshallen großer Filialisten sind heute die ,Magneten‘, die Besucher anziehen, sondern der Erlebnischarakter einer Stadt und sonstige Angebote, mit denen sie sich gegenüber anderen Kommunen abgrenzt.“

Die Bestimmungen des geltenden Bebauungsplanes stehen aber nach Schwartzes Darstellung auch nicht mit den aktuellen Nutzungen bestimmter Gebäude im Einklang: „Auch nach dem Umbau des Rock-und-Pop-Museums ist in der ehemaligen Turbinenhalle nur die Nutzung der Räume als Museum, für Büro- und Verwaltungszwecke nebst einem Shop von 200 Quadratmetern erlaubt. In diesem Shop dürfen nur Waren angeboten werden, die in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Ausstellungskonzept des Museums stehen. Gastronomie ist in dem Gebäude unzulässig.“ Das gelte im Übrigen auch für die Nutzung des neu errichteten Clubraums im Untergeschoss. Auch hier, so Schwartze, „sind die Restriktionen des B-Plans zu beachten“.

Mögliche Probleme sieht Schwartze auch mit Blick auf die geplante neue Gastronomie im Stil des Bamboo in Ahaus (WN berichteten): „Soweit dazu auch bauliche Anlagen errichtet werden sollen, dürfte zu berücksichtigen sein, dass diese nach Maßgabe des geltenden B-Plans derzeit unzulässig sind. Der Plan ordnet das Dinkellager einem speziellen Sondergebiet zu. Die Baugrenzen umfassen die Außenmauern des Dinkellagers. Die textlichen Festsetzungen des B-Plan gestatten innerhalb dieser Baugrenzen u.a. den Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften. Der Außenbereich enthält derartige Festsetzungen nicht. Er ist nach gegenwärtiger Rechtslage nicht bebaubar.“

Und auch der Betrieb einer Außengastronomie ohne bauliche Anlagen könnte unzulässig sein, da auch ein solcher Betrieb einer baurechtlichen Erlaubnis bedarf (etwa wegen des Nachbarschutzes, vor allem des Lärmschutzes, der Stellplätze usw.). Die Erteilung solcher Erlaubnisse hält der Liberale „nach gegenwärtiger Tatsachenlage und der Rechtslage auf Grundlage des geltenden Bebauungsplans durchaus für fraglich“.

Diese Rechtsauffassung ist übrigens nicht neu, wie Schwartze deutlich macht, „sondern wurde von der Stadt bereits gegenüber dem seinerzeitigen Betreiber einer dort ansässigen Gastronomie vertreten, als dieser eine Außengastronomie betreiben wollte“. Mehr noch: „Die zu diesem Zweck damals errichteten unterirdischen baulichen Anlagen (Toiletten) im Außenbereich vor dem Gebäude dürften planungsrechtlich illegal sein.“

Die FDP-Fraktion beantragt vor diesem Hintergrund eine Änderung des B-Planes. Dazu soll die Angelegenheit in den Bauausschuss verwiesen werden.