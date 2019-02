Andreas Nörthen, der Sprecher der Abteilung Bergbau und Energie in NRW bei der Bezirksregierung Arnsberg, erläutert: „Dieselöl wird in der Tiefbohrtechnik immer dann verwendet, wenn Salzschichten durchbohrt werden. Das Dieselöl verhindert, dass das Salz ungewollt gelöst wird, was bei der normalerweise verwendeten Süßwasserspülung ansonsten stattfinden würde.“

Nörthen weiter: „Auch bei der Gewinnung von Salz im Solungsbetrieb und der damit verbundenen Erstellung von Kavernen zur Untertagespeicherung findet Dieselöl Verwendung. Das Dieselöl wird beim Solungsprozess als sogenanntes Blanket (Schutzflüssigkeit) zur Sicherung des Firstes der entstehenden Kaverne eingebracht. Dabei schichtet es sich über dem zur Aussolung verwendeten Wasser und verhindert dadurch eine nicht gewollte vertikale Aussolung in Richtung Tagesoberfläche.“

Nörthen sieht in der Verwendung des Dieselöls keine Gefahr für die Umwelt: „Nach der Verwendung wird das Dieselöl auszirkuliert und für erneute Aussolungen verwendet. Da das Dieselöl innerhalb von Rohrleitungen bzw. in der dichten Salzformation geführt wird, können beim ordnungsgemäß geführten Regelbetrieb keine Umweltgefahren entstehen.“

Die Salzkavernen eignen sich als Lagerstätte für Erdöl. Immerhin lagern in vier der unterirdischen Hohlräume etwa 1,5 Millionen Kubikmeter Öl. Die als Schutzflüssigkeit verwendete Dieselmenge betrage 1200 bis 1500 Liter.

In den Niederlanden hat die dortigen Aufsichtsbehörde die dort tätigen Salzgewinnungsunternehmen, die ebenfalls Dieselöl einsetzen, kritisiert. Sie würden die Europäische Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (Reach) ignorieren. Dieser Verordnung zufolge müssen Hersteller, Importeure und Anwender sicherstellen, dass sie nur Stoffe herstellen und verwenden, die die menschliche Gesundheit oder die Umwelt nicht nachteilig beeinflussen. Mit ihr einher gehen etliche Dokumentationspflichten.

Das niederländische Institut für Gesundheit und Umwelt (RIVM) kommt in einem Bericht zu dem Ergebnis, dass die drei in den Niederlanden tätigen Salzgewinnungsfirmen – darunter das Unternehmen Nouryon (das frühere Akzo Nobel) – die Folgen der Dieselnutzung bei der Salzgewinnung nicht genügend dargelegt hätten. Die Lieferanten müssen angeben, für welche Zwecke ihre chemischen Stoffe verwenden werden dürfen. Die Nutzung in Salzkavernen sei dabei nicht aufgeführt, heißt es in dem Bericht des RIVM. Daher sei nicht klar, ob und welche Risiken bestehen. Was aber ausdrücklich nicht bedeute, dass die Unternehmen keinerlei Maßnahmen ergriffen hätten, Risiken für Mensch und Umwelt zu vermeiden oder zu verringern, betont das RIVM.

Ob die Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen (SGW), die in und um Epe die Aussolung betreibt, die europäische Reach-Verordnung anwendet, war am Mittwoch nicht zu erfahren, da der zuständige Mitarbeiter bei der SWG derzeit in Urlaub ist, so Nörthen.