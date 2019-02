Englisch als Fremdsprache für alle Kinder

Nach eingehender Beratung befand der Gronauer Integrationsrat, auf eine eigene Stellungnahme als Antwort auf die Äußerungen von Tayfun Keltek sowie auf die Erklärungen des Landesintegrationsrates zu verzichten. Dieser hatte in der vergangenen Woche die Äußerungen seines Landesvorsitzenden teilweise relativiert und sich dafür ausgesprochen, lediglich in der Grundschule Englisch durch sinnvolle Sprachangebote zu ersetzen, nicht aber in den Sekundarstufen I und II. Es reiche aus, den eigenen Standpunkt deutlich zu definieren, befürworteten verschiedene Mitglieder des Integrationsrates. In diesem Zusammenhang weist der Integrationsbeauftragte der Stadt Gronau, Ahmet Sezer , auf den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht hin, wie er bereits seit Jahren in den verschiedenen Schulstufen zum Lehrplan gehört.

Auf der weiteren Agenda des Integrationsrates standen Förderanträge der Kurdisch-Ezidischen Initiative und der Türkisch-Islamischen Gemeinde. Demnach sprach sich der Integrationsrat Gronau dafür aus, das kurdische Newrozfest am 24. März sowie ein internationales Kinderfest unter dem Motto „Glückliche Kinder – Glückliche Welt“ zu fördern. Sezer kündigte zudem eine Aktionswoche während der Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 11. bis 24. März an.