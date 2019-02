Fast 4,5 Kilo Marihuana

Gronau -

Einen 26-Jährigen Mann aus Hamm hat die Bundespolizei am Dienstag um 20.40 Uhr auf der B 54 in Gronau festgenommen. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten 4492 Gramm Marihuana sicher. Die Drogen transportierte er in szenetypischen Folienbeuteln, verpackt in Einkaufstaschen, im Kofferraum seines Renault Megane. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 45 000 Euro, so die Bundespolizei. Weiterhin stellten die Beamten ein Einhandmesser sicher, das sich in einer Bauchtasche des Beschuldigten befand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann dem Zollfahndungsamt zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Das teilte die Bundespolizei mit.