Die Verwaltung hatte der Politik vorgeschlagen, einen – auch denkbaren – Verkauf des Grundstücks für den Bau von Studentenwohnungen zunächst zurückzustellen, obwohl zwei Kaufangebote vorliegen. Das Grundstück biete sich vielmehr aus einer ganzen Reihe von Gründen für eine Nutzung als Parkplatz an:

► Die bestehenden Parkflächen am Bahnhof sind zu nahezu 100 Prozent ausgelastet.

► Durch die Bebauung des Grundstückes gegenüber dem Bahnhof fallen 45 öffentliche Einstellplätze weg.

► Der Parkraum im Bereich „Elefant“/IZG kann, da es sich um Privateigentum handelt, jederzeit entfallen.

Durch die neue Parkfläche könnte so gesehen ein interessantes Parkangebot für Beschäftigte in der Innenstadt entstehen, weil der fußläufige Weg in die City durchaus zumutbar sei, so die Verwaltung im Beratungspapier für den Bauausschuss.

Im Zuge der Debatte regte Udo Buchholz (GAL) an, alternativ über bahnhofsnähere Parkflächen (östlich der Unterführung oder nördlich des Bahnhofs an der Losser­straße/Steinstraße) nachzudenken.

Unabhängig von der Parkfläche westlich der Unterführung brachte Martin Dust (CDU) die Idee ein, in die Überlegungen für die mögliche Schaffung einer Parkpalette oder eines Parkhauses unmittelbar am Bahnhof auch die dort heute bereits vorhandenen Parkflächen einzubeziehen, um so die Planungen zu optimieren.

Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick – erst seit Anfang Februar im Amt – betonte, dass er sich gemeinsam mit dem Fachdienstleiter kurzfristig ein Bild von der Situation rund um den Bahnhof machen werde, um zu erkunden, „was baurechtlich und tatsächlich machbar ist“. Die Verwaltung werde dabei preiswert machbare Lösungen sicher nicht aus den Augen verlieren.

Einig war sich der Ausschuss, dass kurzfristig Parkplätze auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Grundstück westlich der Unterführung kommen sollen. Damit verbaue sich die Stadt nicht die Option, das Grundstück in Zukunft für andere Zwecke zu nutzen.

Nebeneffekt der Schaffung von Parkplätzen könnte sein, dass in diesem Bereich als Pilotprojekt unterirdische Container (Glas, Papier) entstehen. Diese Anlage wäre dann als Ersatz für den wegfallenden Container-Standort im Bereich des Arbeitsamtes zu sehen.