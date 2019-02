Der Bagger „frisst“ sich durch das Pfarrhaus von St. Agatha. Nach Beginn der Arbeiten in der vergangenen Woche fiel am Mittwoch an der Von-Keppel-Straße der zweite Giebel des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes. Das ehemalige Pfarrhaus muss – wie berichtet – einem Neubau weichen. An dessen finaler Planung wird von Kirchengemeinde und dem beauftragten Architekten gearbeitet.