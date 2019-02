Feuerwerkskatastrophe: Gremium prüft Bericht

Enschede/Den Haag -

Der Bericht von Paul van Buitenen zur Feuerwerkskatastrophe von Enschede soll dem Untersuchungsrat für Sicherheit vorgelegt werden. Das hat der Ausschuss für Justiz und Sicherheit des niederländischen Parlaments am Mittwoch beschlossen. Van Buitenen, einer der bekanntesten Whistleblower in Europa, hatte in mehrjähriger Arbeit einen Rapport zusammengestellt. Darin zweifelt er – wie berichtet – die offiziellen Untersuchungen zu der Katastrophe vom 13. Mai 2000 an. Ziel sei es gewesen, die Behörden aus der Schusslinie zu bringen und die Schuld auf die Betriebsleitung der explodierten Feuerwerksfirma und/oder einen Brandstifter abzuwälzen.