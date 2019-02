Gesund und selbstbestimmt

Gesundheitsleistungen, für die man selbst bezahlen muss – das war nur eines von vielen Themen, die beim Verbraucherforum 60+ besprochen wurden, eine Veranstaltung des Vereins Verbraucherinitiative (Bundesverband) in Zusammenarbeit mit dem NRW-Verbraucherministerium, der Landesseniorenvertretung NRW, der Verbraucherzentrale NRW und dem Gesundheitsladen Bielefeld/Köln. Nach Gronau geholt hatte sie der örtliche Seniorenbeirat.

Im Kern, so sagte es Georg Abel vom Verein Verbraucherinitiative bei seiner Einführung, gehe es um mündige, verantwortliche und selbstbestimmte Verbraucher – auch im Bereich der Gesundheitsfürsorge. Und da der demografische Wandel, also das Älterwerden unserer Gesellschaft – längst eine Tatsache sei, spielen Senioren als Verbraucher und Konsumenten eine immer größere Rolle. Auch deshalb toure die Verbraucherinitiative mit ihren regionalen Verbraucherveranstaltungen bereits seit zehn Jahren durch das Land.

Referenten der Verbraucherzentrale NRW und vom Gesundheitsladen Köln sprachen am Donnerstag über „Selbstbewusster Patient: Meine Rechte beim Arzt und im Krankenhaus“, „Krank zu Hause: 24-Stundenpflege und haushaltsnahe Dienstleistungen“ und „Mündiger Kunde: Mit individuellen Gesundheitsleistungen sinnvoll umgehen“.

Am Rande der Veranstaltung betonte Alfons Pfahl vom NRW-Verbraucherministerium, dass dieses Engagement im Ministerium durchweg positiv bewertet werde. Ein Indiz dafür: Trotz wechselnder Regierungen und Minister wurde das Projekt stets unterstützt und mit Mitteln ausgestattet. Denn, so Pfahl, es helfe auch gegen die Vereinsamung von Senioren. Und dagegen gebe es kaum Mittel – auch nicht auf Igel-Basis.

Das Thema Vereinsamung treibe auch den Seniorenbeirat um, sagte dessen Vorsitzender, Mathias Frings. Es sei schwierig, die Menschen „vom Sofa zu holen“. So seien zum Beispiel zu den Sprechstunden des Seniorenbeirats in einem Jahr gerade mal zwei Personen gekommen. Deshalb setze man jetzt möglichst im Umfeld der Betroffenen an.

Bürgermeisterin Sonja Jürgens, die schon in ihrem Grußwort den Seniorenbeirat für die Veranstaltung gelobt hatte, spiegelte Frings, dass sie den Seniorenbeirat als kompetentes Gremium erlebe. Sie nehme es als durchaus positiv wahr, dass der Seniorenbeirat nach dem Prinzip Versuch und Irrtum arbeite und sich so stetig weiterentwickle.

Eine Form der Weiterentwicklung ist auch die zunehmende Vernetzung. Deren Wichtigkeit betonte auch Brigitte Kösters von der Landesseniorenvertretung NRW. Sie absolvierte am Donnerstag gleichzeitig ihren Antrittsbesuch in Gronau. Aber: Schon Mitte Juni kommt sie zur nächsten Veranstaltung wieder in die Dinkelstadt.