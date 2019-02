Laura Heuer Prüfungsbeste

Gronau -

Laura Heuer aus Gronau gehört zu den besten Absolventinnen, die im Winter 2018/2019 ihre Abschlussprüfung zur Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA) erfolgreich abgelegt haben. Ausgebildet wurde Heuer in der Antonius-Apotheke in Gronau und am Hansa-Berufskolleg Münster. Für ihre guten Prüfungsleistungen wurde sie nun von Apotheker Otmar Abbas, dem Vorsitzenden des PKA-Prüfungsausschusses Münster, mit einer Urkunde sowie einem Präsent geehrt.